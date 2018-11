In dit restaurant krijg je een gratis fles wijn als je je gsm achterlaat in de vestiaire

Middelkerke / Westende - In de meeste restaurants nemen ze enkel je jas aan als je binnenkomt, maar in ’t Hoeveke in Westende kan je vanaf 1 december ook je gsm bij de deur achterlaten. “Wie zijn smartphone in een kluisje legt, en in plaats van te gsm’en met zijn tafel­genoten babbelt, krijgt een ­gratis fles wijn.”

“Mijn klanten babbelden niet meer met elkaar en keken enkel nog op hun smartphone tijdens het eten. Ik wilde daar iets aan doen, maar dan moest ik ervoor zorgen dat ze hun toestel veilig konden wegleggen. Dus heb ik 25 kluisjes laten installeren”, zegt Mike Willems van restaurant ’t Hoeveke in Westende. Voortaan geeft hij zijn klanten de keuze: de smartphone binnen handbereik houden, of de gsm een avond achter slot en grendel. Klanten die voor die laatste optie kiezen, worden beloond. “Het is geen verplichting. Maar als heel de tafel ervoor kiest de gsm weg te leggen, krijgen ze een gratis fles wijn.”

Vanaf 1 december gaat ’t Hoeveke met de kluisjes aan de slag, maar uitbater Mike krijgt nu al veel positieve reacties. Al denkt hij dat het voor velen ook een grote uitdaging zal zijn. “Als ze toch hun gsm uit het kluisje halen, zetten we de fles op de rekening.”

Horeca België is enthousiast: “Het eerste wat mensen doen als ze ergens binnenkomen, is hun gsm op tafel leggen. De smartphone is nu eenmaal deel van ons leven. Het is positief als uitbaters daar creatief mee omgaan”, zegt Tom Wuyts.

Ook etiquette-experte Brigitte Balfoort vindt de actie van ’t Hoeveke een goed idee. “Eten is toch een sociale gebeurtenis?” Al heeft ze ook wel ­bedenkingen. “Zullen mensen effectief toehappen? Wie van het gezelschap neemt dan de beslissing? Dat is niet zo simpel. De smartphone is deel van het bestek geworden. Het zou fantastisch zijn als iedereen de beslissing om de smartphone weg te leggen vrijwillig neemt, maar dat is niet meer vanzelfsprekend.”

Voor kinderen wil ze wel een uitzondering maken. “Ik vind het belangrijk dat kinderen rustig zijn op restaurant en niet beginnen rond te lopen of lawaai te maken. Dan kan een gsm helpen, maar een lees- of kleurboek natuurlijk ook.”

Instagram-tafel

Niet alle horeca-uitbaters volgen het idee van ’t Hoeveke. In het Japanse restaurant Okoz in Antwerpen zal je bijvoorbeeld niet snel een gsm-vrije avond zien, zegt Tom Wuyts van Horeca België. “Zij hebben zelfs een tafel met een instelbare lamp voor klanten die hun gerechten op Instagram willen delen.” En daar kan voor sommige mensen geen fles wijn tegenop.