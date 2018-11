Club Brugge-trainer Ivan Leko kan optater niet verklaren: “Slechtste match van dit seizoen”

Club Brugge-trainer Ivan Leko wist ook niet waar de belabberde prestatie van zijn team vandaan kwam, vrijdagavond tegen Zulte Waregem. Blauw-zwart ging op eigen veld met 1-3 onderuit en leed zo zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen. “We raakten gefrustreerd en probeerden te snel vooruit te spelen”, zei hij op de persconferentie na afloop.

“Het is op dit moment moeilijk een verklaring te vinden”, zocht Ivan Leko naar woorden na de verrassende 1-3-thuisnederlaag tegen Zulte Waregem. “Eén ding staat vast: dit was onze slechtste prestatie tot nu toe dit seizoen. Nochtans waren we goed begonnen, we hadden controle. Al is dat normaal als je thuisspeelt tegen een ploeg die in eerste instantie compact wil staan.”

“Na die penalty had ik echter het gevoel dat we iets te snel oplossingen wilden vinden. En na die 0-2 kwamen er frustraties, waardoor er te snel vooruit gespeeld werd. We zijn daarna met meer risico gaan spelen, met een tweede en zelfs een derde spits. De intenties waren goed, maar ik moet toegeven dat Zulte Waregem verdiend gewonnen heeft.”

Leko wees wel - net zoals voor de wedstrijd - naar de interlandbreak. “Het is al de derde keer dat we het na een interlandbreak moeilijk hebben om goed te voetballen. Nu moeten we kritisch durven zijn, de hand in eigen boezem steken en oplossingen proberen te vinden voor de komende wedstrijden.”

