Jason Denayer kopt Lyon naar de zege

Olympique Lyon heeft vrijdag op de veertiende speeldag van de Franse Ligue 1 met 1-0 van Saint-Etienne gewonnen. Jason Denayer maakte de enige en winnende treffer.

Voor de rust pakte Denayer een gele kaart, maar uiteindelijk zal toch vooral zijn doelpunt onthouden worden. Op een hoekschop van Memphis Depay sprong hij hoger dan al de rest, en kopte hij na 62 minuten de 1-0 schuin en staalhard tegen de netten. Zijn ploegmaat Rafael pakte nadien nog rood, maar de overwinning kwam niet meer in het gedrang.

Foto: AFP

Lyon had één punt meer dan Saint-Etienne, maar dat zijn er nu vier. Door de zege springen Denayer en co voorlopig over Montpellier en Rijsel naar de tweede plaats, achter de ongenaakbare leider PSG.