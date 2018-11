Winde (18) kampt met zware psychische problemen maar krijgt geen hulp, en dus nam ze het heft in eigen handen

Leuven -

Winde Joly Maes uit Kessel-Lo is 18. Drie jaar al vecht ze voor een beter leven. Een zorgeloos leven, zoals het bij haar leeftijd past. Maar Winde is niet zorgeloos. Ze vecht tegen psychische problemen en tegen haar lichaam dat soms dienst weigert, maar ook tegen de vele gaten in de geestelijke gezondheidszorg. Ze wacht nu thuis op hulp die voorlopig niet komt. Dus schreef ze een brief aan de minister. Niet om te klagen, maar met suggesties. Ze kreeg zelfs een persoonlijk antwoord terug. “Ik heb hulp nodig”, zegt Winde. “Maar ik wil zelf ook helpen.”