Wie zijn die Sentinelezen, de afgezonderde stam die een Amerikaanse missionaris doodde?

De dood van de Amerikaanse predikant John Chau heeft de aandacht van de wereld weer op de Sentinelezen gevestigd. Iets wat dit volk nu net tot elke prijs wil vermijden. Want al wie hun eiland nadert, wordt net als Chau begroet met een regen van speren en pijlen. Hun vijandige houding tegenover de buitenwereld is mogelijk het gevolg van hun eerste, slechte er­varingen met buitenstaanders, in hun geval Britse kolonisten.