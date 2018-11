Vanhaezebrouck is van plan 17-jarige middenvelder uit het niets in de basis te zetten bij Anderlecht

Anderlecht wordt geteisterd door blessures. Voor het duel tegen STVV zijn negen spelers geblesseerd, twee zijn onzeker. Zonder Kums en Trebel is het middenveld onthoofd, de aanval boet zonder Dimata in aan slagkracht. Zondag rekent paars-wit dan ook volop op de eigen jeugd. Hein Vanhaezebrouck denkt er zelfs aan om de 17-jarige middenvelder Yari Verschaeren en het 16-jarige supertalent Jérémy Doku mee te nemen.

Anderlecht wordt geteisterd door blessures. Voor het duel ­tegen STVV zijn negen spelers geblesseerd, twee zijn onzeker. Paars-wit rekent zondag dan ook volop op de eigen jeugd. Hein Vanhaezebrouck is zelfs van plan om de 17-jarige middenvelder Yari Verschaeren in de ­basis te droppen en om ook het ­16-jarige supertalent Jérémy Doku mee te nemen.

Yari Verschaeren.

Het is niet ondenkbaar dat ­Anderlecht zondag met vier tieners in de basis start: Bornauw, Saelemaekers, Sambi-Lokonga ­(allen 19) én Yari Verschaeren.

Die laatste is een 17-jarige centrale middenvelder, die vorig jaar al mee mocht op winterstage en nu bij zijn eerste selectie al meteen in aanmerking komt voor een basisplaats. Nog verrassend is dat ook Jérémy Doku de bus zal opstappen. De 16-jarige Belgische flankaanvaller met een ongeziene versnelling genoot vorig jaar nog sterke interesse van Liverpool. Hij tekende toen bij en wordt nu ­beloond met een plaatsje op de bank. Doku wordt een grote toekomst voorspeld.

“We geloven in de eigen jeugd”, sprak Vanhaezebrouck. “Vorig jaar speelden we op STVV ook met veel jonkies en dat betaalden we toen cash (1-0-verlies, nvdr.). Het is nu aan hen om te tonen dat ze sterker geworden zijn.”

En dat zal nodig zijn, want na de interlandbreak puilt de ziekenboeg uit. Milic en Sanneh zijn nog onzeker, Saief, Kums, Trebel, Musona, Cobbaut, Dimata, Najar, Dauda, Sowah en Dhauholou zijn sowieso out. Vooral de blessures van Kums (rug) en Dimata (knie) baren zorgen. Bij Dimata is wellicht de meniscus geraakt en dat lijkt ernstiger dan verwacht. “Ik ga daar niets over zeggen”, aldus Vanhaezebrouck. “We proberen dat onder controle te houden. Ook bij Kums is het elke dag afwachten.”

Daarop kreeg de coach de vraag of hij een bepaalde lijn in de blessures ziet. “Laten we zeggen dat we veel tegenslag hebben en dat spelers nu eenmaal met een blessure kunnen terugkeren van bij de na­tionale ploeg. Op bepaalde zaken zou ik wel dieper kunnen ingaan, maar dat wens ik niet te doen.”

Sneer naar dokter Goossens

Met die laatste zin sneerde hij wellicht naar dokter Chris Goossens. Steeds vaker komt naar buiten dat er onenigheid is binnen de medische staf over de behandeling van bepaalde spelers. Goossens is close met Marc Coucke, maar de situatie wordt steeds meer gespannen. Als Anderlecht zou verliezen van STVV, zal er nog meer met de vingers gewezen worden.