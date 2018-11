Onze Anderlecht-watcher: “Marc Coucke droomt van Vincent Kompany”

Marc Coucke droomt altijd groots. Volgend jaar in juni is Vincent Kompany einde contract bij Manchester City. Wat gaat de Rode Duivel dan doen? Veel mensen zeggen: Voetballen, natuurlijk. Kompany zit nu wel regelmatig op de bank bij City, maar is op zijn 32ste nog ambitieus en goed genoeg voor de Premier League. Toch?