KV Oostende praat met Valencia over samenwerking

Sinds het vertrek van Marc Coucke heeft KV Oostende het financieel zeker niet meer gemakkelijk . De kustploeg probeert zijn netwerk dan ook op een creatieve manier uit te bouwen. Zo vertrok een KVO-delegatie onder leiding van voorzitter Peter Callant naar Spanje om er een samenwerking te bespreken met Valencia, de huidige nummer 15 in de Primera Division.

Dat raakte donderdag bekend toen KVO toekomstig Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) ontving voor een businessavond in de Versluys Arena. Het is wel nog niet bekend of het om een puur sportieve samenwerking zou gaan met het oog op transfers of ook om een financiële samenwerking. Zoals bekend probeert Peter Callant nog aandelen die hij overnam van Marc Coucke te ­verkopen aan andere investeerders om Oostende straks meer ademruimte te geven.

Even afwachten dus of Valencia echt een satellietclub zoekt.