Op bezoek bij Foket en Engels, de Belgen in beste verdediging in Europa: “Bart Vertenten, dat leek zo’n goeie gast”

Geen ploeg in de Europese topcompetities die beter verdedigt dan de club met het grootste champagne­verbruik ter ­wereld: Stade Reims, nummer ­negen in de Franse ­Ligue 1. De helft van die defensie is Belgisch maar geen Rode Duivel. Björn Engels (24) en Thomas Foket (24), elk op zoek naar een nieuwe start na een moeilijk jaar met Griekse pesterijen en hartperikelen. En dat ondanks interesse van Anderlecht en ­Standard. Dan liever bubbels en … een provocerende Neymar.