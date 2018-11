CLUBNIEUWS. Opzijgeschoven Devroe terug bij Anderlecht, Oulare voor het eerst bij Standard

De vakantie van Anderlecht-TD Luc Devroe zit erop. Obbi Oulare zit voor het eerst in de kern bij Standard. Yves Vanderhaeghe en Adnan Custovic lijken te moeten gaan puzzelen in hun eerste wedstrijden voor hun nieuwe club. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Devroe wordt verwacht tegen STVV

De vakantie van Luc Devroe zit erop. Nadat hij door Marc Coucke opzijgeschoven werd ten voordele van Michael Verschueren, vertrok Devroe een tiental dagen naar Senegal om na te denken over de toekomst. In principe is het voorzien dat Devroe Anderlecht morgenavond vertegenwoordigt voor het duel in en tegen Sint-Truiden.

De voorbije dagen was er ook geregeld contact tussen Coucke en Devroe, dus de band is niet definitief gebroken. Paars-wit hoopt dat Devroe toch aan boord blijft in een nieuwe rol. Niet meer als sportief directeur, wel meer als een voetbalexpert in de schaduw.

STANDARD. Oulare voor het eerst in de kern

Licht aan het einde van de tunnel voor Standard en Obbi Oulare. Voor het eerst sinds zijn heupoperatie eind april – toen nog als speler van Antwerp – nam Michel Preud’homme de targetspits op in de wedstrijdselectie, voor de thuismatch tegen Eupen. “Misschien iets vroeger dan voorzien”, aldus de coach. “Maar een type als hem hebben we nodig.” Marin en Cavanda ontbreken wel nog met blessures, Luyindama is dan weer geschorst.

ANTWERP. Antwerp mist “intelligente” Haroun

Antwerp moet het morgen doen zonder de geschorste Faris Haroun. Een grote aderlating, want door de blessure van Sambou Yatabaré is er geen ideale vervanger voor de aanvoerder. “Dat ze er allebei niet zijn, dat is double trouble”, zegt coach Laszlo Bölöni. “Maar we moeten oplossingen zoeken. Ik weet nog niet hoe, maar het belangrijkste is dat de vervanger weet wat hem te doen staat en zijn taken ook goed uitvoert.” Met zijn unieke profiel is Haroun eigenlijk onvervangbaar voor Antwerp. “We zullen vooral zijn intelligentie missen”, zegt Bölöni. “Maar Faris is niet de enige intelligente speler in de groep.”

KV OOSTENDE. Nkaka zit schorsingsweek uit

Zoals verwacht is Tomasevic definitief out voor Kortrijk. De Montenegrijn is niet voldoende hersteld van een liesblessure en kwam ook tijdens de interlandperiode niet in actie. Daardoor verschijnt Lom­baerts waarschijnlijk opnieuw in de basis achterin. Nkaka zit zijn schorsingsweek uit na zijn rode kaart op het veld van Antwerp. Marquet keert terug na een dijblessure en ook Özkan zit in de 18-koppige selectie van Verheyen. Bjelica traint in de B-kern en is zoals bekend niet beschikbaar voor de wedstrijd van vanavond.

KV KORTRIJK. Puzzelwerk voor Vanderhaeghe

Voor Vanderhaeghe is het meteen puzzelen geblazen. D’Haene en Van der Bruggen liepen in de vorige wedstrijd tegen geel aan, Kagelmacher heeft een verrekking. Voor D’Haene is Batsula de logische optie. De Oekraïner is de enige andere linksachter in de basiskern. Voor Van der Bruggen heeft Vanderhaeghe veel opties. Rolland kan misschien een nieuwe kans krijgen, of Charisis kan er ook plaatsnemen. Voor de positie van Kagelmacher komt Hines-Ike het meest in aanmerking.

CERCLE BRUGGE. Palun is terug

Cercle Brugge trainde gisteren in de voormiddag en trok nadien op afzondering naar Genk. Palun is terug uit blessure en neemt opnieuw zijn plaats in. Vitinho keerde vermoeid terug uit Brazilië waar hij twee interlands speelde en werd niet geselecteerd. Ook Abud Omar reisde niet mee naar Genk. Delacourt is nog niet fit, net als Alioui en Nguinda. Hogass was de hele week ziek.

KAA GENT. Neto mist duel tegen Antwerp

Coach Thorup kan geen beroep doen op het geschorst duo Verstraete-Plastun. De Oekraïner kreeg gisteren in beroep één speeldag schorsing voor zijn rode kaart in het duel tegen Anderlecht. Tijdens dezelfde partij werd ook Verstraete uitgesloten. Hij zit dit weekend de eerste van twee speeldagen schorsing uit. Neto (foto) blesseerde zich op training en is bijgevolg onbeschikbaar voor de komst van de Great Old.

LOKEREN. Van Moerzeke met succes geopereerd

Sporting Lokeren sluit de eerste speeldag van de terugronde af met een thuiswedstrijd tegen Charleroi. Ref Erik Lambrechts moet de wedstrijd in goede banen leiden. Het is al van november 2003 geleden dat Charleroi nog eens de drie punten kon meepakken uit het Waasland. Pechvogel Gil Van Moerzeke werd vorige week met succes geopereerd aan de kruisbanden. De onfortuinlijke verdediger wacht een lange revalidatie.

WAASLAND-BEVEREN. Ndao haakt geblesseerd af

Adnan Custovic kan voor zijn eerste match als hoofdtrainer van Waasland-Beveren niet rekenen op zijn volledige kern. Din Sula en Oscar Threlkeld lagen al in de lappenmand, gisteren verliet ook Lamine Ndao (foto) de training met last aan de knie. Voor Tuur Dierckx komt de match van vanavond nog te vroeg. Caufriez, Vukotic en Verstraete keren terug uit schorsing.

STVV. Bezus als gamechanger?

Naar alle waarschijnlijkheid komt Roman Bezus – ondanks zijn aanslepende voetblessure – gewoon aan de aftrap. Hij staat in de belangstelling van paars-wit en heeft er dus alle belang bij om zich te tonen, zondag op Stayen. Verder zijn alle internationals weer op post. Ceballos blijft out. Sekine keerde terug uit Japan, waar hij revalideerde.

KRC GENK. Maehle raakt speelklaar

Joakim Maehle ging voluit op training en is wedstrijdfit. Ingvartsen kreeg de voorbije dagen weer meer last van een lichte voetblessure en gaat op doktersbezoek. Het is nog afwachten voor welk middenveld Philippe Clement kiest, hij kan ook opnieuw van systeem wisselen.