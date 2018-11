De bizarre situatie van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens op bezoek bij AA Gent: pendelen tussen twee skyboxen

De uitwedstrijd in Gent is een thuismatch voor Antwerp-voorzitter Paul Gheysens (foto). De West-Vlaamse vastgoedmagnaat komt op bezoek in het stadion dat zijn naam draagt, of toch die van zijn bedrijf Ghelamco. Maar er is meer. De bezoekende voorzitter heeft zijn eigen parkeerplaats aan het stadion, zijn eigen skybox – waar hij soms wedstrijden van AA Gent bijwoont – en hij is voor tien procent aandeelhouder van de CVBA Arteveldestadion, de beheerder van de arena.

Zondag is Gheysens uitgenodigd in de presidentiële skybox, maar hij heeft zelf ook gasten in zijn eigen skybox. De Antwerp-voorzitter zal dus zijn tijd verdelen over de twee plaatsen. Gelukkig liggen die skyboxen naast elkaar.

Tijdens de week is Gheysens trouwens minstens even vaak op de Bosuil als in de Ghelamco Arena, want het bedrijf Ghelamco – shirtsponsor van zowel Antwerp als AA Gent – heeft daar nog steeds zijn burelen. Dat zorgde in de zomer van 2017 – toen de nieuwe tribune en kantoren van Antwerp nog niet afgewerkt waren – voor een speciale situatie. De wekelijkse managementvergadering van Antwerp FC werd toen georganiseerd in het stadion van AA Gent. En (toekomstige) spelers van Antwerp kwamen in de Ghelamco Arena onderhandelen over hun contract.