Agenten te kort op elk terrein

Brussel - De federale politie heeft 1.829 agenten te weinig, goed voor een tekort van 16,6 procent. Heel wat diensten moeten een derde tot de helft van hun mankracht missen. Dat blijkt uit cijfers die binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) bezorgde aan de opvolgingscommissie rond de aanslagen van 22 maart, schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag.

Na drie jaren waarin het aantal leden van de federale politie was gedaald, is hun aantal in 2017 voor het eerst opnieuw gestegen. Daardoor waren er op 1 januari 2018 netto 204 politiemensen meer dan een jaar eerder. Maar ondanks die kentering blijven de tekorten bij heel wat diensten enorm.

Zo goed als geen enkele dienst draait op de voorziene bezetting. Op één uitzondering na: de dienst voor middelenbeheer en informatie DGR, waaronder - ironisch genoeg - ook de rekruteringscel valt.

De luchthavenpolitie in Zaventem heeft 2,5 jaar na de aanslagen nog altijd een kwart personeel te weinig. Het FAST-team, dat gevluchte criminelen opspoort, draait op halve kracht, terwijl het binnenkort nog extra bevoegdheden krijgt. De Cel Vermiste Personen mist een derde van zijn personeel.

Binnenlandminister Jambon werkt eraan, belooft hij. “De tekorten zijn door vorige regeringen gecreëerd”, zegt zijn kabinet.