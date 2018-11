Kritisch radiojournalist dan toch het zwijgen opgelegd met kogel in het hoofd: “Dat ze me dan maar doden”

Een prominenten Syrische radiojournalist werd vrijdag in het hoofd geschoten in rebellengebied in Syrië. De man werd al langer bedreigd, maar wilde niet wijken: “dat ze me dan maar doden”, had hij onder andere gezegd.

Raed Fares was een gekende Syrische activist. Hij werd gedood in de noordwestelijke stad Kafranbel, Syrisch rebellengebied. De man was oprichter van en presentator bij Radio Fresh, een onafhankelijk radiostation dat uitzendt vanuit de gebieden in Syrië die in handen zijn van de oppositie. Voor hij in 2011 met het radiostation begon, was Fares al een groot criticus van Syrisch president Bashar al-Assad.

Met zijn activisme op de radio had Fares al de woede van zowel het Syrische regime als van de oppositie op de nek gehaald. De journalist was in het verleden dan ook al meerdere keren bedreigd geweest. Vier jaar geleden kwam hij bijvoorbeeld nog onder vuur te liggen door strijders van ISIS: hij kreeg meerdere kogels in het lijf, een daarvan had zijn long doorboord. Maar Fares overleefde en hij wilde niet het zwijgen worden opgelegd. Ook nadien volgden nog meerdere pogingen tot moord.

Fares en Juneid werden intussen al begraven. Foto: AFP

Het hield Fares nooit tegen om onafhankelijke informatie te brengen over wat er in Syrië aan de hand was. Maar het werd nu dus toch zijn dood. “Hij was er zich heel hard bewust van dat hij niet stilletjes in zijn bed zou sterven”, zegt Nicolas Henin, een Franse journalist, aan BBC. “Hij was een van de meest indrukwekkende leiders van de Syrische revolutie. En ook al leefde hij onder constante dreiging, toch weigerde hij een wapen te dragen. Zo was hij niet. Bovendien streed hij met woorden voor de mensen, en voor het welzijn van alle groepen, van de hele maatschappij. Ik denk dat hij geloofde dat dat zijn beste bescherming was.”

Blatende geiten

Maar het waren niet alleen de woorden van Fares die tot woede leidden bij onder andere het regime en de rebellen. Ook het feit dat er vrouwelijke presentators zijn op Radio Fresh maakte meerdere groeperingen in Syrië razend. Meerdere keren werd ook geprobeerd om het radiostation uit de ether te halen. Maar ook daarin bleef Fares volhouden. “Ze proberen ons te dwingen om te stoppen met het draaien van muziek”, zei Fares daarover in 2017 aan BBC. “Dus zijn we maar gestart met het uitzenden van dierengeluiden, zoals fluitende vogels of blatende geiten, op de achtergrond als een soort van sarcastisch gebaar tegen hen.” Later voegde Radio Fresh daarbij voorbeeld ook nog zingende voetbalfans of luidende klokken aan toe.”

Vrienden en sympathisanten van Fares hadden hem al gevraagd om weg te gaan uit Syrië, omdat zijn leven constant in gevaar was. De reactie van Fares was telkens hetzelfde. “Wat kunnen ze doen? Me doden? Wel, dat ze me dan doden. Ik ga niet vertrekken en hen het land geven.”

Naast Fares werd ook een andere activist, Hammoud Juneid, doodgeschoten. Het is niet duidelijk wie achter de moorden zit. Volgens een ooggetuige werd de wagen van Fares al gevolgd van aan de radiostudio’s. Daarna hielden gewapende mannen de wagen van Fares tegen door die te doorzeven met kogels. Fares en Juneid werden daarna nog naar het ziekenhuis gebracht, maar Juneid overleed onderweg, Fares toen de wagen toekwam bij het ziekenhuis.