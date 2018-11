Protest gele hesjes loopt uit de hand wanneer relschoppers zich mengen: meerdere gewonden en arrestaties

Relschoppers aan de rotonde van de Marsupilami in Charleroi Foto: screenshot sudpresse

Een bijeenkomst van de zogenaamde ‘gele hesjes’ in Charleroi is afgelopen nacht ontaard. Twee mensen werden uiteindelijk opgepakt, meerdere mensen raakten gewond.

De betogers kwamen in de vroege avond samen vlakbij de rotonde van de Marsupilami in het centrum van de stad. Naar de nacht toe ontstond er echter heel wat oproer toen relschoppers zich kwamen mengen onder de demonstranten. Volgens getuigen ging het om een twintigtal mensen.

Straatmeubilair en wagens werden vernield en er werd brand gesticht in het midden van de straat. Ook een benzinestation en een bushokje werden vernield. Tientallen agenten werden opgevorderd. De politie van Charleroi kreeg daarbij ook versterking van de politie van Antwerpen.

Op videobeelden is te zien hoe de demonstranten de politie daarop met allerlei projectielen, waaronder biljartballen, bekogelen. Meerdere agenten raakten gewond. De politie gebruikte daarop onder andere ook het waterkanon om de heethoofden uit elkaar te drijven.

Een getuige zegt aan RTL Info hoe relschoppers van de situatie misbruik maakten om alles af te breken. Er zouden ook molotovcocktails zijn gegooid.

Volgens de woordvoerder van de politie van Charleroi werden twee mensen opgepakt. “Ze werden gearresteerd voor het aanzetten tot rellen en voor het aanvallen van ambtenaren. We tillen hier heel zwaar aan, het gaat hier eigenlijk om een gewapende groep die aanvalt.” Volgens de woordvoerder gaat het om jongeren die ouder zijn dan 18. “Ze kunnen zware straffen krijgen, variërend van 5 tot 10 jaar cel”, zegt de woordvoerder nog aan RTL Info.

De politie gaat nu proberen om via camerabeelden al de relschoppers te identificeren.

De politie zal zaterdagavond alvast massaal aanwezig zijn in de stad. Uit veiligheidsoverwegingen zullen dit weekend in Wallonië overigens meerdere brandstofdepots gesloten blijven, een aantal anderen blijven open. ’s Nachts gaan ze sowieso allemaal dicht. Dat laat brandstoffenfederatie Brafco weten.

Filterblokkades

Zaterdag voeren gele hesjes alleszins opnieuw op meerdere plaatsen actie. Zo meldt de politie om 08.30 uur een filterblokkade op de N89 Vielsalm-Bouillon ter hoogte van Libramont aan het rondpunt dat toegang biedt tot de E411 (provincie Luxemburg), op de N5 Philippeville-Couvin ter hoogte van Frasnes-lez-Couvin (provincie Namen) en op de N57 Zinnik-Lessen tussen Aat en Lessen (Henegouwen).

De politie raadt ook aan plaatsen te vermijden waar mogelijk acties zullen plaatsvinden, zoals brandstofdepots of grensovergangen met Frankrijk.

Afgelopen nacht kwamen ook al meerdere ‘gele hesjes’ samen in Binche, Pommeroeul en Erquelinnes. In Anderlues, in Henegouwen, werd zaterdagvoormiddag ook al een winkel van de Action-keten geblokkeerd.

Foto: BELGA

Actie op luchthaven

En ook op de luchthaven van Luik zijn er acties. Verscheidene ‘gele hesjes’ hebben vrijdagnacht actie gevoerd op die luchthaven van Bierset, waar vrachtwagens werden geblokkeerd en slechts één per één werden doorgelaten. Dat meldt de RTBF en wordt bevestigd door de luchthaven.

In het Luikse zijn er ook protesten zaterdag van ‘gele hesjes’, die protesteren tegen de hoge brandstofprijzen, in Wandre en Sclessin. Een dertigtal actievoerders blokkeren er brandstofdepots.

In Luik wordt zaterdagavond ook gevoetbald. Om 18.00 uur speelt Standard er tegen Eupen. Het stadion ligt er naast een brandstofdepot. Er zijn afspraken gemaakt om de aanwezigheid van de ordediensten op de match niet te verstoren.