Theo Francken probeert ook uit programma Vlaams Belang inspiratie te halen (en geeft partij een pluim)

In een debat met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft staats­secretaris Theo Francken (N-VA) donderdag gezegd dat hij “niet elk voorstel van Vlaams Belang slecht vindt”. Het treffen werd georganiseerd door de Vlaamsgezinde De Debatclub in Edegem en kwam luttele uren na het felle Kamerdebat over het migratiepact.