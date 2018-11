Komt Parijs straks plat te liggen? Erop of eronder voor Franse gele hesjes op ‘grootse actiedag’

Wordt Parijs vandaag overspoeld door betogers met een geel hesje, of wordt de actiedag tegen de dure brandstofprijzen een sof en sterft het protest een stille dood? Macron duimt voor dat laatste, de actievoerders geloven er rotsvast in: “Nu of nooit!”

Het aanhoudende protest tegen de hoge brandstofprijzen gaat een beslissend weekend in. Via sociale media regent het oproepen om vandaag, ­zaterdag, Parijs plat te leggen. “Parijs, waar de regering zit, waar het Elysée is”, zegt Eric Drouet, een van de ­drijvende krachten achter het volksprotest. Op zijn Facebook­pagina hebben al 35.000 mensen hun komst bevestigd en hebben nog eens 217.000 Fransen hun interesse laten blijken. “24 november, dan blokkeren we ­Parijs, dan is Parijs een dode stad”, zegt een ander ‘geel hesje’, Frank Buhler. Zijn filmpje is al bijna een kwart ­miljoen keer bekeken.

Foto: AFP

Naar het Elysée

De overheid zit alvast met de handen in het haar. Door het ongeorganiseerde karakter van dit volksprotest weet niemand hoeveel betogers er zullen opdagen. Zo mogelijk nóg onduidelijker is waar de betogers precies ­verzamelen blazen. De Place de la Concorde, op zo’n 900 meter van het Elysée, geniet de voorkeur van de ­actievoerders. Maar de regering liet weten dat daar om veiligheidsredenen geen sprake van kan zijn: té dicht bij het Elysée. De overheid geeft wel toestemming voor een bijeenkomst bij de Eiffel­toren. “Toestemming aan wie?”, klinkt het schamper op Facebook. “Ze willen ons die plek opdringen, maar dat zal niet lukken. Wij ­komen niet voor een megapicknick.”

Zo’n 3.000 agenten moeten de ‘gele golf’ in goede banen leiden, want er wordt gevreesd voor rellen. Al zeker sinds een manifestant in een winkelcentrum in Angers er vrijdagavond mee dreigde een granaat te laten ontploffen als Macron geen delegatie van gele hesjes ontvangt. “Extreemrechts en extreemlinks zullen infiltreren”, zegt Denis Jacob, secretaris-generaal van de politievakbond. “Het risico ­bestaat ook dat jeugdbendes uit de banlieues de boel op stelten zetten.”

In een poging de brand te blussen, zal president Macron dinsdag voorstellen bekendmaken om de ecologische transitie “democratisch aanvaardbaar” te maken. Hoog tijd, want intussen steunen vier op de vijf Fransen het protest van de gele hesjes.

Foto: AFP

Foto: AFP