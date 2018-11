Opruimen loont: koppel vindt net op tijd winnend loterijticket en is plots 1,8 miljoen rijker

Een Amerikaans koppel heeft meer dan een miljoen gewonnen dankzij een loterijticket dat ze gevonden hadden tijdens het kuisen.

Tina Ehrenberg zegt aan Amerikaanse media dat ze een hele hoop ticketjes vond op een bijzettafeltje toen ze haar huis aan het opruimen en kuisen was. Ze wilde dat alles er piekfijn zou uitzien voor de komst van haar familie voor Thanksgiving. Ook het bijzettafeltje werd dus onder handen genomen.

Een van de ticketjes die ze vond, bleek dat van de jackpot te zijn. Al was dat bijna in de vuilnisbak beland. “Ik dacht ze allemaal weg te gooien, maar uit nieuwsgierigheid heb ik uiteindelijk toch de resultaten gecheckt op de website van de loterij”, zegt Tina. Met succes dus. Het koppel bleek het winnende ticket van maar liefst 1,8 miljoen dollar in handen te hebben.

Het ticket dateerde al van juni en zou binnen twee weken vervallen. “We checkten de nummers, en opnieuw, en opnieuw”, zegt Harold Ehrenberg. “We bleven denken dat er nog iets mis kon gaan voor we onze prijs ook echt zouden krijgen.”

Maar er ging niks mis, en het koppel kreeg uiteindelijk, na aftrek van taksen, 1,3 miljoen dollar (1,15 miljoen euro).

Tina en Harold gaan het dikke miljoen opzijzetten voor hun pensioen. “We hebben niet meteen plannen om iets groots te kopen of om verre reizen te maken. Het grootste plezier is om het bedrag op onze rekening te zien staan. Plots zijn we 1,8 miljoen rijker.”