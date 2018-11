Manchester United-coach Mourinho onthult echte reden voor aanwezigheid tijdens België-IJsland

José Mourinho was veruit de opvallendste toeschouwer tijdens het Nations League-duel tussen de Rode Duivels en IJsland. Niet om zijn Belgische spelers bij Manchester United te zien schitteren, want Lukaku en Fellaini waren allebei geblesseerd. Maar met zijn aanwezigheid leek de Portugees extra druk te zetten op bondscoach Roberto Martinez om de lichtgeblesseerde Lukaku niet te laten spelen. “Maar ik was er op uitnodiging van Martinez zelf”, zegt The Special One bijna anderhalve week later.

LEES OOK. opvallende gast bij Rode Duivels: Mourinho zakt af naar Brussel en heeft daar opmerkelijke reden voor

“For the weather”, wimpelde José Mourinho die koude donderdagavond de vraag al lachend af waarom hij naar België was afgezakt om België met 2-0 te zien winnen van IJsland in de Nations League. Het grapje maakte zijn bezoek alleen nog maar raadselachtiger. Vooral omdat hij toen anderhalf uur naar een match had zitten kijken waarin geen enkele speler van Manchester United meedeed. Romelu Lukaku was out met een hamstringblessure en Fellaini was (op eigen vraag, zo bleek later) niet opgeroepen.

Al snel werd gedacht dat Mourinho met zijn fysieke aanwezigheid met eigen ogen wilde zien dat Lukaku geen enkele minuut zou spelen. En zo ook extra druk zou zetten op bondscoach Roberto Martinez. “Ik ging kijken om Lukaku mentaal te steunen, om hem aan te voelen, zijn situatie en blessure te bekijken”, ging Mourinho die hypothese niet uit de weg op de persconferentie voor de competitiematch tegen Crystal Palace. “Maar Martinez nodigde me zelf uit om hem te ontmoeten. Ik besliste uiteindelijk om dat niet te doen, want ik wil geen mensen storen voor een match.”

Mourinho heeft dan maar telefonisch contact gehad met de Spanjaard. “Om het probleem proberen te begrijpen en de evolutie ervan te bekijken.”

Intussen zijn beide Rode Duivels al wel weer speelklaar. “Lukaku is klaar. Ik zou zeggen dat er een klein risico is, maar hij is klaar. Fellaini zal spelen”, besluit Mourinho.