Ze is relatief onbekend, maar deze vrouw verdient 820.000 euro per dag: “En dat op de kap van sukkelaars”

Denise Coates. De naam zegt je misschien niet onmiddellijk iets, maar toch is de vrouw miljarden waard. Ze staat aan het hoofd van Bet365, een van de grootste online goksites van Europa, die vorig jaar een winst maakte van 590 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan verdween rechtstreeks in haar zakken. En dat zorgt voor de nodige ophef.

Denise Coates uit Groot-Brittannië kon vorig jaar maar liefst 300 miljoen euro opstrijken. Een simpele berekening leert dat ze zo meer dan 820.000 euro per dag verdient.

Volgens de krant The Guardian ligt haar inkomen daarmee meer dan 1.300 keer hoger dan dat van de Britse premier Theresa May. Niet slecht voor iemand die relatief onbekend is.

Lees hieronder verder

Meet Denise Coates, the best paid woman in the world https://t.co/fxn2EkkeWr — cj (@worldnewsus) 24 november 2018

Eigen goudmijn

In 2001 stampte Coates haar eigen goudmijn uit de grond, nadat ze een hele tijd voor het gokkantoor van haar vader had gewerkt. Nu is ze samen met haar broer John en haar vader Peter maar liefst 6,5 miljard euro waard.

Belachelijk veel geld, vindt de Britse denktank High Pay Centre. “Zeker omdat ze het geld verdient op de kap van heel wat sukkelaars”, zegt directeur Stefan Stern. “Zakendoen staat niet helemaal los van de samenleving. Wie zo veel slachtoffers maakt, zou niet zo rijk mogen worden. Zij boeken hun commercieel succes, maar het is de maatschappij die vangnet moet spelen voor gokkers die eraan kapot gaan.”

Ook op sociale media bleven de reacties niet uit. Toch zijn er ook enkelen die haar het succes gunnen. “Ze is gestart met alleen maar een idee. Ja, het is een bedrag dat doet duizelen, maar vergeet niet dat het een uitzonderlijke prestatie is.”

Nooit in de media

Denise Coates zelf staat erop om niet in de schijnwerpers te leven. Ze woont samen met haar echtgenoot en haar vijf kinderen, van wie er vier geadopteerd zijn uit dezelfde familie, op een boerderij in Cheshire.

Op sociale media is ze niet terug te vinden. Interviews geeft ze zelden tot nooit.