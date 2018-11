Meisje dat twee jaar geleden essay schreef om wapengeweld aan te klagen doodgeschoten

Twee jaar geleden schreef Sandra Parks een essay over het wapengeweld in haar thuisstad Milwaukee. Maandag werd het 13-jarige meisje geraakt door een verdwaalde kogel.

“We leven in chaos”, schreef ze. “In mijn stad hoor en zie ik bijna elke dag voorbeelden van chaos. Kleine kinderen zijn het slachtoffer van zinloos wapengeweld.”

Maandagnacht werd het 13-jarige meisje in haar huis geraakt door een verdwaalde kogel. Haar familie belde de hulpdiensten nog, maar alle hulp kwam te laat.

De moeder van Sandra vertelt dat haar dochter die avond vroeg naar bed was gegaan. “Ze zei: “mama, ik ben neergeschoten. Bel de politie.” Ze verdiende het niet om zo te sterven.”

De burgemeester van de stad, Tom Barrett, spreekt van “waanzin”. “Tragisch genoeg is ze gedood door iemand die besloot kogels op haar huis te schieten. Een 13-jarige, tijdens de week van Thanksgiving, op een weekavond, in haar slaapkamer, en ze is gestorven.”

Lokale media melden dat de politie een twee verdachten heeft opgepakt. Het is niet duidelijk waarom de woning werd beschoten.

Volgens de Public Schools van Milwaukee is Sandra het zevende kind dat dit jaar vermoord is. Met haar essay over wapengeweld haalde ze twee jaar de derde plaats op een schrijfwedstrijd. Haar droom was om schrijver te worden.