“Marine Le Pen mobiliseert extreemrechts om protesten te doen escaleren”

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, hekelt de aanwezigheid van wat hij extreemrechtse relschoppers noemt tijdens de betoging van de “gele hesjes” in Parijs. “Ze beantwoorden de oproep van Marine Le Pen”

In de Franse hoofdstad zijn sinds zaterdagmorgen alle belangrijke verkeersaders geblokkeerd door de “gele hesjes”, die protesteren tegen de geplande belastingverhoging voor brandstof. Naar schatting zijn er zo”n 8.000 actievoerders aanwezig. Rond 11 uur kwam het voor de eerste keer tot een confrontatie met de politie, toen enkele aanwezigen probeerden om een blokkade op de werpen op de Champs-Elysées, een zone waar het verboden is om te betogen. De politie zette traangas en het waterkanon in om de menigte uit elkaar te drijven.

Foto: AP

Dat de sfeer grimmig is, heeft volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner echter niets te maken met de gele hesjes. Hij wijst in Le Monde naar Marine Le Pen, voorzitster van het rechtse Rassemblement National. “Extreemrechts is gemobiliseerd om deze protesten te doen escaleren”, aldus Castaner. “Op de plek waar de politie de opruiers moest terugdringen, waren duidelijk extreemrechtse militanten aanwezig, die hebben gereageerd op de oproep van Le Pen om instellingen aan te vallen omdat ze de parlementsleden van de meerderheid wil aanvallen.”

Le Pen op Twitter

Daarmee verwijst Castaner naar een tweet die Le Pen vrijdag stuurde, waarin ze zich afvroeg “wat het goedpraat dat de Fransen niet kunnen protesteren op de Champs-Elysées, waar vele bijeenkomsten plaatsvinden”.

Die tweet was echter geen oproep tot relschopperij, verdedigde Le Pen zich onmiddellijk op Twitter zaterdagmiddag: “Ik vroeg aan de regering waarom er niet geprotesteerd mag worden op de Champs-Elysées. Vandaag gebruikt Castaner dit om mij te viseren. Dat is laakbaar en oneerlijk om dit nu tegen mij te gebruiken.”