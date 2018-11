Nipter kan niet: fietser net niet gegrepen door aanstormende trein

De Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail, vergelijkbaar met Infrabel in België, deelde gisteren een huiveringwekkende video via sociale media. In het filmpje is een fietser te zien die wel wacht tot een trein voorbij is om over te steken, maar niet gezien heeft dat er aan de andere kant ook een trein komt aanstormen. Nietsvermoedend steekt de fietser over. Pas op het allerlaatste moment ziet hij de trein en doet hij nog een laaste jump om zo een gewisse dood te vermijden, wat gelukkig lukt. De beelden werden gemaakt op een overweg in Geleen, Nederlands Limburg. In heel Nederland waren vorig jaar 3600 bijna-aanrijdingen op overwegen. In ons land was eerder deze week nog ophef nadat twee video's opdoken van mensen die door het rood toch een spoorweg overliepen in Nijlen.