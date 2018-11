Harry en Meghan verlaten Kensington Palace "door spanningen tussen de broers"

Ondanks hun oorspronkelijke plannen zullen prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle niet intrekken in Kensington Palace. Volgens bronnen dicht bij het Britse koningshuis zouden er spanningen zijn tussen de broers.

De hertog en de hertogin van Sussex wonen sinds hun verloving in 2017 in Nottingham Cottage, op het domein van Kensington Palace in Londen. Oorspronkelijk waren ze van plan om weldra in te trekken in Kensington Palace zelf, dichter bij prins William en zijn echtgenote Kate en hun drie kinderen George, Charlotte en Louis.

Maar die plannen zijn nu van tafel geveegd door het koninklijke koppel. De zwangere Meghan (37) en prins Harry (34) zullen Kensington Palace begin volgend jaar verlaten.

Frogmore House

"De hertog en de hertogin, die zich voorbereiden op de komst van hun eerste kind, nemen in het begin van volgend jaar hun intrek in Frogmore House, op het kasteeldomein van Winsor", preciseerde het Paleis zaterdag in een mededeling.

Frogmore House ligt op het domein van Windsor Castle, een dertigtal kilometer ten westen van de Britse hoofdstad, waar het huwelijk van het paar op 19 mei plaatsvond.

Spanningen

Volgens bronnen dicht bij het koningshuis is er echter meer aan de hand. “Er zijn duidelijk spanningen tussen de broers”, klinkt het. “Harry en Meghan willen niet meer naast William en Kate wonen. Ze hebben meer plaats en ruimte nodig, en hopen dat Frogmore Cottage op tijd klaar zal zijn voor de komst van de baby in de lente van volgend jaar.”