“Kippenvel om te zien hoe enthousiast ze zijn”: Uniek verwencafé wordt uitgebaat door mensen met beperking

Kortrijk -

In winkelcentrum Ring Shopping Kortrijk is vrijdag een bijzonder verwencafé geopend. De zaak ‘Het Idee’ van dienstencentrum De Branding wordt namelijk gerund door mensen met een beperking. De klanten verwelkomen, de bediening verzorging tot zelfs het afrekenen aan de kassa: alles kunnen de medewerkers zelfstandig uitvoeren. “Ik krijg kippenvel wanneer ik zie hoe enthousiast en blij ze zijn”, klinkt het lovend bij coördinator Dominique De Vos. “Het geeft me een supergoed gevoel.” En ook de medewerkers zelf zijn zichtbaar blij dat ze deze unieke kans konden grijpen.