Vlaams Belang legt in 140 gemeenten vreemdelingentaks op tafel

In de 140 Vlaamse gemeenten waar Vlaams Belang verkozenen heeft sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober gaat de partij in de nieuwe gemeenteraad een voorstel voor een vreemdelingentaks indienen. Dat werd zaterdag bekendgemaakt op de mandatarissendag van het Vlaams Belang in Edegem, waar de 379 nieuw verkozen provincie- en gemeenteraadsleden verzamelen bliezen.