Spanje bereikt akkoord over Gibraltar en laat veto tegen Brexit vallen

Spanje heeft een akkoord bereikt met het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de kwestie-Gibraltar. Dat heeft de Spaanse premier Pedro Sanchez zaterdag bekendgemaakt. Daarmee is de laatste hindernis voor de Europese top over de Brexit zondag weggewerkt.

“Spanje heft zijn veto op en zal voor de Brexit stemmen”, zo deelde de premier mee in een tv-toespraak. Er werd overeenstemming bereikt over het proces voor de toekomstige onderhandelingen over Gibraltar.

Ook de regering in Groot-Brittannië bevestigt dat er een akkoord is. Daarin zegt Londen dat het ermee instemt om na de Brexit met Spanje te onderhandelen over de Britse enclave. Op die manier moet gegarandeerd worden dat elke beslissing over het gebied in overeenkomst met Spanje wordt gemaakt.

Madrid had in de aanloop naar de top duidelijk gemaakt dat het directe zeggenschap wil in alle toekomstige onderhandelingen die gevolgen kunnen hebben voor Gibraltar, een Brits overzees gebied in het zuiden van Spanje. Ook Spanje claimt soevereiniteit over de befaamde rots en omstreken.

Door het akkoord zal de Europese top van zondag zoals voorzien plaatsvinden. Tusk heeft zaterdag de officiële uitnodiging voor de top vrijgegeven. Spanje had ermee gedreigd om het Brexit-akkoord te blokkeren als het geen vetorecht krijgt bij toekomstige onderhandelingen over Gibraltar.