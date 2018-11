Dochters Khashoggi schrijven pakkende hommage: “We lagen ’s nachts vaak wakker, ons afvragend waar je nu weer was”

Noha en Razan, de dochters van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi, zullen het werk van hun vader niet verloren zullen laten gaan. “Zijn licht zal nooit doven”, schrijven ze in een pakkende hommage in The Washington Post, de krant waar hun vader voor werkte.

De wereld kende Jamal Khashoggi als een kritische journalist, die gevestigd was in de Verenigde Staten en van daaruit artikels schreef die de Saudische overheid geregeld tegen de haren instreken. “Hij was een complex man”, schrijven zijn dochters Noha en Razan in The Washington Post, de krant waar hun vader voor werkte. “Maar voor ons was hij gewoon ‘papa’.”

De dochters beschrijven hoe fier ze op hem waren en hoe groot het hart van hun liefdevolle vader was. “We vonden het geweldig hoe hij ons elk weekend meenam naar de boekenwinkel. We hielden ervan op zijn paspoort te bestuderen en te bekijken op welke plaatsen hij nu weer geweest was. En we hielden ervan om ons onder te dompelen in de magazines en krantenknipsels die op zijn bureau lagen.”

Reiziger

Hun vader was een reiziger, die dankzij zijn werk op veel plaatsen kwam. “En hij kwam altijd terug met cadeautjes en fascinerende verhalen. We lagen ’s nachts vaak wakker terwijl we ons afvroegen waar hij nu weer was en wat hij aan het doen was. We hadden er vertrouwen in dat, hoe ver weg hij ook was, we hem zouden terugzien en een knuffel zouden krijgen.”

“We beseften dat het werk van onze vader verder reikte dan onze familie. Zij woorden hadden een impact op veel mensen”, aldus Noha en Razan. “Het was heel normaal voor ons dat we op straat moesten stoppen omdat mensen papa op straat begroetten en hem zeiden hoeveel ze hem waardeerden. Hij was meer dan een publiek figuur. Zijn werk beïnvloedde veel levens, en doet dat nog steeds.”

Van hun ouders kregen ze hun liefde voor kennis mee, die ze opdeden in musea en op historische sites. “Tijdens lange autoritten vertelde papa ons over allerlei plaatsen en hun historische betekenis. Hij omringde zich met boeken en droomde voortdurend om er nog meer te hebben. Discrimineren deed hij daarin niet: hij wilde elke mening kennen. Ons leerde hij hetzelfde te doen.”

Eeuwige optimist

De dochters beschrijven hun vader als een eeuwige optimist, die de vele uitdagingen tijdens zijn leven vol onverwachte wendingen steeds zag als opportuniteiten. “Zijn kritische aard kreeg hij van de utopische versie van de realiteit waar hij naar streefde. Het was van vitaal belang voor hem om zijn stem te laten horen, zijn mening te delen en discussies op gang te brengen. Schrijven was geen job voor hem, het was een dwang. Het zat in de kern van zijn identiteit en hield hem in leven. Zijn woorden houden zijn ziel bij ons, en daar zijn we dankbaar voor. Hij heeft alles uit het leven gehaald.”

Tijdens de ramadan toonde Khashoggi zijn dochters hoe hij al een jaar in het Amerikaanse Virginia leefde en woonde, stelde hen voor aan vrienden en toonde hen de plaatsen waar hij vaak kwam. “Hij vertelde ons ook over de dag waarop hij Saudi-Arabië verliet, zich afvragend of hij ooit zou terugkeren.”

Lege stoel

“Na de gebeurtenissen van 2 oktober (de dag waarop Khashoggi vermoord werd in de Saudische ambassade in Istanbul, nvdr.) hebben we zijn huis nog bezocht. Het moeilijkste was die lege stoel zien. Zijn afwezigheid was pijnlijk. We konden hem daar nog zien zitten, zijn bril op zijn voorhoofd en driftig lezend of schrijvend. We weten dat hij zo onvermoeibaar schreef om van Saudi-Arabië een betere plaats te maken wanneer hij er ooit zou terugkeren.”

De dochters noemen hun hommage geen lofrede, want dat zou betekenen dat ze ergens een punt achter zetten. “Dit is een belofte dat zijn licht nooit zal doven, dat zijn erfenis bewaard zal worden door ons. We voelen ons gezegend dat we met zijn moreel kompas zijn opgevoed, net als zijn respect voor kennis en de waarheid en zijn liefde. We zien elkaar in een volgend leven.”