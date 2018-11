Bayer Leverkusen stelt clubicoon Simon Rolfes aan als nieuwe sportief directeur

Simon Rolfes wordt vanaf 1 december sportief directeur bij Bayer Leverkusen, zo liet de club uit de Duitse Bundesliga zaterdag weten. De voormalige defensieve middenvelder volgt er Jonas Boldt op.

Leverkusen staat na een 2-0 zege op vrijdag tegen Stuttgart voorlopig tiende in de Bundesliga. De 36-jarige Rolfes krijgt nog enkele maanden gezelschap van Boldt, die pas na het seizoen vertrekt. Rolfes is ere-kapitein in Leverkusen en speelde tussen 2005 en 2015 377 wedstrijden voor de club. Tevoren speelde hij voor Werder Bremen en Allemannia Aachen. Hij trok ook 26 keer het shirt van de Duitse Mannschaft aan.

“Dit is een droom die in vervulling gaat”, liet Rolfes optekenen op de website van Bayer Leverkusen. “Ik wil het vertrouwen in mij rechtvaardigen, Bayer naar de top van het Duitse voetbal loodsen en een vaste klant worden op het Europese toneel.”