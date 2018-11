“Kris, zoek een uitweg voor mij, vroeg hij. En dat heb ik gedaan”

Al dagen krijgt Kris Luyckx (48) het ene vertrouwelijke telefoontje na het andere. Van de andere confraters in operatie “Propere Handen” die eens informeel willen polsen naar welke ambetante dingen makelaar ­Dejan Veljkovic (48) nu precies over hun cliënten gaat openbaren. “Hét bewijs dat we de juiste keuze hebben gemaakt door met het gerecht in zee te gaan”, zegt de Antwerpse advocaat van de allereerste spijtoptant van ons land. “Iedereen voelt nattigheid. En dat is volkomen terecht.”