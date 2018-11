In deze stad krijgt elke nieuwe inwoner 10.000 dollar als welkomstgeschenk

In de stad Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma is een bijzonder project op poten gezet. Om mensen aan te moedigen om naar de iets kleinere steden te verhuizen, krijgen nieuwe inwoners er 10.000 dollar - of ongeveer 9.000 euro - als welkomstgeschenk.

Sinds de kredietcrisis zijn de grotere steden in de Verenigde Staten steeds machtiger geworden. Zij investeerden destijds duizenden dollars om werknemers aan te trekken en zo de economie op te krikken. Maar dat was ten koste van de iets kleinere steden.

De gevolgen daarvan voelen ze nog steeds. Maar daar hebben ze in de stad Tulsa nu iets op gevonden. Ze willen er nu alles aan doen om de gemeenschap levendiger te maken en de economische ontwikkeling te stimuleren door kapitaalkrachtigen aan te trekken.

De focus ligt daarbij voornamelijk op thuiswerkers. Zij mogen dan wel voor een bedrijf werken dat in een grotere stad is gevestigd, zolang ze het geld dat ze verdienen maar uitgeven in Tulsa.

10.000 dollar cadeau

Het project wordt gesponsord door de George Kaiser Family Foundation. Dat bedrijf richtte een website op en ontving in een maand tijd al meer dan 6.000 aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor het welkomstgeschenk, moeten nieuwe inwoners minstens achttien jaar oud zijn. Ze moeten ook in dienst zijn bij een bedrijf waarbij ze op afstand kunnen werken.

Het totale bedrag van 10.000 dollar omvat 2.500 dollar verhuiskosten, 500 dollar om de maandelijkse huur te betalen en nog een aantal voordelen. Na een jaar in het stadje te hebben gewoond, krijgen inwoners nog eens 1.500 dollar.