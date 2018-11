Paniek bij tientallen passagiers wanneer ferry botst tegen pier: “We kregen niet eens een waarschuwing”

In het Amerikaanse San Francisco is vrijdagnamiddag een grote ferry tegen een pier gebotst. Voor de ogen van een heleboel mensen op de pier kwam het vaartuig veel te snel aan bij de pier, met een botsing tot gevolg. Twee mensen aan boord raakten gewond.

Het ongeval gebeurde rond twee uur ’s namiddags. De boot was vertrokken vanuit Larkspur en had in totaal 53 mensen aan boord. Opvallend weinig, aangezien de ferry plaats biedt voor maximaal 750 personen. Niettemin was de hectiek groot toen de botsing gebeurde. “We kregen geen waarschuwing via de intercom”, aldus Jack Wahl, een van de passagiers. “Je zou toch denken dat er op zijn minst een signaal zou weerklinken om de mensen in te lichten.”

“We maakten grapjes over het feit dat we veel te snel aan het varen waren”, liet nog een andere passagier nog weten. “Meteen nadien botsten we tegen de pier.” Er vielen uiteindelijk twee slachtoffers. Een passagier liep een gekneusde heup op, terwijl iemand anders last kreeg aan zijn rug.

Het onderzoek naar de oorzaak van de crash is nog lopende. De crew van de boot vermoedt dat het gaat om een mechanisch probleem. Het was overigens de tweede botsing op korte tijd, aangezien het vaartuig voordien ook al tegen een ander dok crashte. De beschadigde ferry zal later weggesleept worden richting Larkspur.