Poolse zestiger in de cel voor valsemunterij: ruim 100 euro aan valse munten op zak

Tielt - De Brugse onderzoeksrechter heeft een 62-jarige Pool aangehouden op verdenking van valsemunterij. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte probeerde valse muntstukken om te wisselen.

De zestiger trok vrijdag naar een tankstation in Tielt. Daar probeerde hij valse munten van 1 en 2 euro om te ruilen voor echte bankbiljetten. De uitbater merkte dat er iets niet pluis was en verwittigde de politie. In totaal bleek de verdachte ruim 100 euro aan valse muntstukken op zak te hebben. Het is voorlopig niet duidelijk hoe het valse geld in zijn bezit kwam.

De verdachte werd zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Die besliste om de Pool aan te houden voor valsemunterij. Dinsdag zal de Brugse raadkamer oordelen of hij langer in de gevangenis moet blijven.