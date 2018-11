Groen ambitieus voor mei 2019: “Na de Dorpsstraat ook de Wetstraat groen kleuren”

Groen en Ecolo willen na de federale verkiezingen van mei 2019 samen de grootste fractie in de Kamer vormen. Dat heeft Groen-voorzitter Meyrem Almaci zaterdag gezegd op een partij-evenement in Gent. “Net zoals we op 14 oktober de Dorpsstraat groen hebben gekleurd, zullen we op 26 mei de Wetstraat groen kleuren”, zei ze.

Groen organiseerde zaterdag een ‘startdag’ voor alle 598 partijleden die vorige maand verkozen geraakten als lokaal of provinciaal mandataris. Voorzitter Almaci blikte in haar slottoespraak tevreden terug op de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, maar keek ook vooruit naar de Vlaamse en federale verkiezingen van mei volgend jaar.

“We groeien van 308 naar 598 raadsleden, bijna het dubbel. We zitten in meer dan 200 gemeenten in de gemeenteraad. We besturen in 9 op de 15 centrumsteden en zijn incontournable in de hoofdstad. We zijn ook veruit de meest gendergelijke partij”, somde Almaci op. Groen boekte volgens haar “een historische en verbluffende overwinning”.

Maar ook voor 2019 legt Almaci de lat hoog, zo maakte ze duidelijk. “Samen met Ecolo willen we federaal de grootste fractie worden om zo onze groene visie nog meer te laten doorwegen.” Ze vraagt haar partijgenoten om de stem te vertolken “van mensen die vandaag hun vertrouwen in de politiek kwijt zijn en niet meer zijn gaan stemmen of bij extreme partijen terechtkwamen”. Het moet dan ook de ambitie van Groen zijn om “na de Dorpsstraat ook de Wetstraat groen te kleuren”.