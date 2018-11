“Er is geen leeftijd te jong om over grensoverschrijdend gedrag te praten”

In het kader van de internationale dag tegen geweld op vrouwen hebben organisaties Zonta en Soroptimists zaterdag een debat gehouden over grensoverschrijdend gedrag. Onder anderen actrice Hilde Van Mieghem en advocate Christine Mussche praatten in het Felix Pakhuis in Antwerpen over de #MeToo-beweging en de rol van onderwijs.

De internationale dag tegen geweld op vrouwen is een initiatief vanuit de VN. 25 november is de startdag van een 16-daagse sensibiliseringscampagne tegen gendergeweld. In Antwerpen zullen in die periode verschillende gebouwen, waaronder het Sportpaleis en de Singel, in het oranje worden belicht. Ook in de rest van het land worden openbare gebouwen in oranje licht gehuld, zoals het stadhuis in Brugge en de Ghelamco Arena in Gent.

In het Felix Pakhuis in Antwerpen organiseerden Soroptimist International en Zonta een debat over grensoverschrijdend gedrag. De twee internationale organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten nodigden een diverse groep sprekers uit voor een debat. Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) opende de namiddag.

Het panel keek terug op de impact van de #MeToo-beweging, die de ogen opende van hen die lang blind zijn gebleven voor de scheefgetrokken machtsposities op bijvoorbeeld de werkvloer. “Een grote groep mannen is voorzichtiger geworden”, zegt advocate Christine Mussche. Lang werd gediscussieerd over de rol van het onderwijs in de problematiek van fout gedrag. Het panel was het erover eens dat spreken de eerste stap is en dat er niet vroeg genoeg kan gepraat worden met jongeren. “Ouders hebben hierin een verantwoordelijkheid, maar ook op school moet er meer aandacht zijn.”