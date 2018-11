De natuur op haar mooist: meer zorgt voor prachtige reflectie van kudde impala’s

Soms zijn er voor een natuurfotograaf niet veel ingrediënten nodig om een schitterend beeld vast te leggen. De 57-jarige Barbara Jensen Vorster kan erover meespreken. Toen de dame vorige maand het natuurreservaat Indlovu River Lodge bezocht in Zuid-Afrika, kreeg ze op een bepaald ogenblik een groep dorstige impala’s in de gaten. Ze wist meteen wat haar te doen stond. Vorster kon haar camera zo opstellen dat het meer een prachtig spiegelbeeld toonde van de kudde. “Normaal gezien maak ik geen foto’s en video’s van impala’s, aangezien ze er zo vaak te zien zijn”, verklaarde ze achteraf. Maar in dit geval maakte ze met plezier een uitzondering.