Sergio Ramos plant gerechtelijke stappen na dopingbeschuldigingen

Sergio Ramos plant gerechtelijke stappen tegen de betrokken media, die vrijdag documenten van Football Leaks publiceerden waarin staat dat de 32-jarige verdediger van Real Madrid in minder dan een jaar twee keer de antidopingregelgeving zou overtreden hebben. “Samen met mijn juridisch team bekijk ik welke maatregelen we kunnen nemen tegen deze personen die mij in een slecht daglicht willen plaatsen”, vertelde Ramos zaterdag na de 3-0 nederlaag op het veld van middenmoter Eibar.

“In mijn vijftienjarige carrière heb ik nooit een dopingtest geweigerd, integendeel. Ik heb geen enkele regel overtreden en heb al 250 à 300 controles moeten ondergaan. Ik ben er dus gerust in, ook al doet dit pijn. Er zijn mensen actief die mij imagoschade willen toebrengen.”

Volgens Football Leaks zou Ramos in 2017 na de met Real Madrid gewonnen Champions League-finale tegen Juventus in Cardiff positief getest hebben op dexamethasone, een verboden ontstekingsremmer. De Real-arts verklaarde echter dat de fout bij hem lag omdat hij door de hectische omstandigheden en de euforie na de CL-winst de verkeerde medicatie op het formulier had geschreven. Volgens die uitleg was Ramos dus onschuldig en ging het om niet meer dan een administratieve fout. De UEFA nam vervolgens genoegen met die uitleg en sloot de zaak. “Die affaire is inderdaad afgesloten. Het was een ontstekingsremmer die ik nam om de problemen in mijn schouder te behandelen, een standaard medische behandeling. Het is niet aan mij om te zeggen dat er achter deze onthullingen een maffia zit, maar er is slechts één waarheid. Je kan leugens op alle mogelijke manieren vertellen, maar het blijven leugens.”

Volgens Football Leaks was het op 15 april van dit jaar, minder dan 365 dagen na de eerste zaak, echter opnieuw prijs. Na de competitiewedstrijd tegen Malaga moest Ramos urine afstaan bij een onaangekondigde controle. De Spanjaard wou niet meteen meewerken en besloot eerst te gaan douchen, hetgeen in overtreding is met de regelgeving van de Spaanse antidopingautoriteit AEPSAD en beschouwd wordt als “obstructie van de controleprocedures”. Sancties bleven echter uit. “Rekening houdend met de tijdsdruk die er was voor de terugkeer van het team, gaf de official me de toestemming om te douchen, terwijl ik de hele tijd in zijn aanwezigheid zou vertoeven. Vervolgens legde ik de test af en die was zoals altijd negatief”, besloot Ramos. (belga)