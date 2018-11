Trump wil verbod op transgenders in leger via Hooggerechtshof doordrukken

De Amerikaanse president Donald Trump dringt er volgens Amerikaanse media bij het Hooggerechtshof op aan vaart te zetten achter zijn verbod op de rekrutering van transgenders voor het leger. Verscheidene media meldden dat de regering-Trump het Hooggerechtshof vrijdag opriep zich over het thema te buigen nog voordat de procedures voor lagere rechtbanken over de kwestie afgerond zijn.

Trump kondigde het verbod al in 2017 aan. In maart dit jaar was het Witte Huis klaar met een formele regeling, die transgenders grotendeels uitsluit van militaire dienst als ze een “veelomvattende medische behandeling” nodig hebben voor een geslachtsidentiteitsstoornis.

Lagere rechtbanken hielden de regeling tegen. De procedures zijn echter nog niet afgelopen. Normaal gezien moet een zaak op lager niveau afgerond zijn voordat ze naar het Hooggerechtshof kan gaan. De regering-Trump dringt nu echter aan op spoed. De Democraten reageerden verontrust en bekritiseerden het geplande verbod opnieuw als discriminerend en fout.