Mexico wordt wachtkamer van VS: asielzoekers zullen daar moeten wachten op uitspraak

Asielzoekers die de VS vanuit Mexico willen betreden, zullen aan de Mexicaanse kant van de grens moeten wachten tot er een beslissing gevallen is over hun asielaanvraag. De Amerikaanse president Donald Trump heeft daar een akkoord over bereikt met de kersverse regering van het buurland. Dat schrijft The Washington Post.

Het plan dat de regering van Donald Trump en de nieuwe Mexicaanse regering van de pas verkozen Andres Manuel Lopez Obrador opgesteld hebben, heeft ‘Remain in Mexico’ als naam. Er staat in dat de vele duizenden asielzoekers die de VS vanuit Mexico trachten te bereiken om te ontsnappen aan geweld en armoede, het land niet meer zullen in mogen. Ze zullen aan de grens een asielaanvraag moeten indienen. In de periode waarin die behandeld wordt door de Amerikaanse diensten, moeten de asielzoekers in Mexico blijven.

“We hebben het plan voorlopig goedgekeurd”, zegt Olga Sanchez Cordero, die op 1 december minister van Binnenlandse Zaken wordt in Mexico, in The Washington Post. “Het is een oplossing op korte termijn. De oplossing op middellange en lange termijn is dat mensen niet meer migreren. Mexico is een land dat iedereen met open armen verwelkomt, maar de ene migrantenkaravaan na de andere zou voor ons ook een probleem zijn.”

Het plan is nog niet ondertekend door beide landen, en volgens Amerikaanse regeringsleden moet er nog over overlegd worden, maar de Mexicaanse overheid staat er duidelijk voor open om haar land om te vormen tot een wachtkamer voor asielzoekers die de VS in willen.

Het Witte Huis weigerde elk commentaar.