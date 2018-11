Politie in Charleroi waarschuwt relschoppers: “Vanavond komen er geen nieuwe rellen, de orde zal heersen”

De politie in Charleroi is na de rellen van vrijdagavond op haar hoede. Ze waarschuwt de relschoppers dat het vanavond niet hetzelfde liedje mag worden. “De orde zal vanavond heersen”, klinkt het kordaat.

Het protest van de ‘gele hesjes’ in Charleroi was vrijdagavond zwaar uit de hand gelopen toen relschoppers zich onder de demonstranten mengden. Zij veroorzaakten rellen in het centrum van de stad en bekogelden de politie met stenen en biljartballen. Op ons toegestuurde foto’s is te zien hoe politiehelmen daarbij zwaar beschadigd raakten. “Het waren regelrechte aanslagen, nooit gezien”, zegt een politieman die erbij was. Op videobeelden is te zien hoe de politie het waterkanon moest inzetten om de relschoppers uiteen te drijven.

Zaterdagavond zal het niet tot rellen komen. Dat is de overtuiging van de lokale politie van Charleroi, die extra manschappen inzet om de situatie de baas te kunnen. “Het is duidelijk dat er geen derde nacht met rellen komt in Charleroi, dat is een zekerheid”, zegt David Quinaux, woordvoerder van de politie in Charleroi, bij RTL. “We hebben ons personeel verstandig ingezet. We zullen alle gewapende groepen onderdrukken en verspreiden over de stad. Ook wie gewelddadig gedrag vertoont, krijgt met ons te maken. De orde zal vanavond heersen in Charleroi.”

Blokkade voortgezet in Namen

De gele hesjes in Namen hebben zaterdag de blokkade van het depot Proxifuel in Wierde voortgezet. Ze hebben ook hun eisen geformaliseerd en overlegd over toekomstige acties.

In Namen wisselen een vijftigtal manifestanten elkaar af voor de controle van de vrachtwagens. Een aantal van hen kreeg zaterdag een forum tijdens het televisieprogramma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL. “Vandaag hebben we dus de ideeën verzameld van iedereen om erover te kunnen communiceren”, zei woordvoerder Marc-Henri Jamain.

Ze hadden het ook over toekomstige acties. “We werken nog altijd aan het document dat we willen laten circuleren in de regio”, aldus Jamain. “We plannen ook in de nabije toekomst andere acties in Namen en de omgeving, maar we willen daar op dit moment niet meer over kwijt.”