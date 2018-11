Helse sfeer in Buenos Aires: fans van River Plate bekogelen spelersbus Boca Juniors, match wordt uitgesteld

De Zuid-Amerikaanse voetbalwereld is vanavond gericht op Buenos Aires. Dan wordt in de Argentijnse hoofdstad de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores gespeeld, de Zuid-Amerikaanse Champions League. Tenminste: dat was de bedoeling. De wedstrijd tussen stadsgenoten en eeuwige rivalen River Plate en Boca Juniors is met minstens een uur uitgesteld. Supporters van River Plate bekogelden de spelersbus van Boca Juniors met stenen en pepperspray. Verschillende spelers werden zwaar getroffen en hadden bij aankomst in het stadion medische hulp nodig. Of de wedstrijd vandaag überhaupt nog kan gespeeld worden, is onduidelijk. Voor 22u zal er alvast niet gevoetbald worden. De heenwedstrijd in La Bombanera eindigde op 2-2.

Una imagen digna de una película. pic.twitter.com/3VrWM2N5jG — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) 24 november 2018

#TNTSports | Los hinchas xeneizes siguen al micro de Boca antes de la Superfinal ante River. ¡El aliento no para! pic.twitter.com/iDUh4c8Yl5 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 24 november 2018

#TNTSports | Locura total en la salida de Boca rumbo al Monumental para jugar la final histórica de la Copa contra River pic.twitter.com/dWpnPcERlb — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 24 november 2018

An incredible atmosphere in Buenos Aires for the the 2nd leg of the Copa Libertadores and there's less than 4 hours until kick off. Boca Juniors fans in full voice already. pic.twitter.com/Jf8UpLuyed — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 november 2018

Match uitgesteld

Heel veel fanatieke supporters zorgt natuurlijk ook voor heikele situaties. Zo vielen enkele fans van River Plate een bus van de Boca Juniors aan met pepperspray en stenen, er werd veel schade aangericht. Enkele spelers ondervinden daarvan enorme last en zouden medisch gecheckt moeten worden. Daardoor werd de match uitgesteld naar minstens 22u Belgische tijd, al liet de organisatie de deur open voor latere wijzigingen. De supporters van River raakten ook slaags met de politie.

#AHORA Así fue el momento que el micro de #Boca recibía los piedrazos de los hinchas de #River en su llegada al Monumental pic.twitter.com/KpzYuVgtCI — Mitre Deportes (@MitreDeportes) 24 november 2018

A toda velocidad, así entró el micro de Boca al Monumental: llegó con al menos tres vidrios rotos #MegaclásicoEnTNhttps://t.co/DULZ9neEsi pic.twitter.com/QTicCtvd4t — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 24 november 2018

One of the quickest entrances by a team bus into a stadium. Reports that the driver fainted after he got hit by pepper spray. pic.twitter.com/NQNB5vVNfD — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 november 2018

Boca Juniors players are vomiting in the changing room following their arrival. Carlos Tevez the worst affected. pic.twitter.com/fgmRkk2rr5 — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 november 2018

Fights between River Plate fans and the police outside the Monumental, as seen fans jumping over the fence trying to get into the stadium. pic.twitter.com/F1ztuFmww7 — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 november 2018

This was the state of Boca Juniors players in the locker room. pic.twitter.com/Xvd23a2P67 — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 november 2018

