COMMENTAAR. Mevrouw de minister, laat de voetbalclubs deze keer niet ontsnappen

Voor de Belgische voetbalclubs was het zaterdagochtend schrikken. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block kondigde aan dat ze de RSZ-voordelen in de voetbalsector wil aanpakken. En dat zou voor een aardschok kunnen zorgen. Elk jaar halen de clubs in eerste klasse ongeveer zeventig miljoen euro voordeel uit deze korting, te vergelijken met de waarde van het tv-contract.