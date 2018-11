Macron noemt geweld bij manifestaties ‘gele hesjes’ een schande: 130 mensen opgepakt

De Franse president Emmanuel Macron heeft zaterdag “schande” gesproken van het geweld bij de manifestaties van de ‘gele hesjes’ in Parijs. Hij haalde uit naar de mensen die de ordediensten “aanvielen” en “andere burgers geweld aandeden”.

“Dank aan onze ordetroepen voor hun moed en professionalisme. Schande aan hen die hen aanvielen. Schande aan hen die geweld tegen andere burgers en journalisten gebruikten. Schande aan hen die verkozenen trachtten te intimideren. Geen plaats voor dit geweld in de Republiek”, twitterde de president.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, stelde tegenover de pers het geweld in verscheidene steden in Frankrijk aan de kaak. Hij zei dat 130 mensen werden opgepakt, van wie 42 in Parijs.

Rellen

Volgens de minister werden zaterdag om 17 uur 106.301 “gele hesjes” geteld over heel Frankrijk, waarvan 8.000 in Parijs, tegen 282.710 vorige zaterdag. Er werden in heel Frankrijk 1.619 acties geteld. De “gilets jaunes” eisen dat de verhoging van de taksen op brandstof wordt ingetrokken en dat de koopkracht wordt verhoogd.

In de hoofdstad zette de politie traangas en het waterkanon in om de massa in de hand te houden. Gemaskerde manifestanten wierpen barricades op, vernielden stadsmeubilair en gooiden met stenen en andere voorwerpen naar de politie. Ze trachtten door versperringen te breken om tot bij het Elysée te geraken, een zone waar niet betoogd mocht worden.

Charleroi

Ook in ons land kwam het al tot rellen tijdens de acties van de ‘gele hesjes’. Vrijdagavond liep een demonstratie in Charleroi volledig uit de hand. Er braken rellen uit en de politie werd bekogeld met stenen en biljartballen.

