Dokter redde levens op VN-missies en kreeg kanker en nieuwe job, maar dat bleek één grote leugen: 5 jaar cel

Een 52-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar omdat hij het voorbije anderhalf jaar over zowat alles wat maar kon had gelogen tegen zijn werkgever. De man beweerde dat hij een dokter was die voor zijn werk voor het leger meerdere medailles had gekregen, waardoor hij een goede job kreeg. Toch viel hij door de mand nadat hij vakanties met zijn gezin ingaf als zakenreizen en hij bovendien verzon dat hij kanker had omdat hij op vakantie wilde.

Phillip Hufton heet hij, de 52-jarige Brit uit Cheshire die anderhalf jaar geleden aanklopte bij de NHS, het gezondheidszorgstelsel in het Verenigd Koninkrijk. Hij kon flink wat adelbrieven voorleggen, zo leerde zijn cv. Een masterdiploma, een doctoraat en nog vijf andere diploma’s en een hoop medailles die hij gekregen had omdat hij tijdens zijn jaren bij het leger en de VN meerdere levens gered had.

Geen wonder dat Hufton de job kreeg. Hij werd business development manager voor het Midden-Oosten en kreeg de taak het NHS-fonds waar hij voor werkte daar te promoten. Maar Hufton, die eigenlijk verpleger van opleiding is, bij het Territorial Army gediend had en foto’s gemaakt had met online gekochte valse medailles, ging zodra hij de job had onverminderd door met liegen.

Vakantie

In januari 2016 liep Hufton tegen de lamp. Zijn werkgever had gemerkt dat er iets niet klopte. De vele reisjes die de man zogezegd voor het werk maakte, waren eigenlijk vakanties met zijn gezin. Zo kwam hij in oktober 2015 met een onkostennota van 9.000 pond terug van een werkreis waarop hij vluchtelingenkampen zou gaan bezoeken in Jordanië, terwijl hij eigenlijk op vakantie geweest was naar de VS. De GPS bevestigde dat. Pijnlijk.

Hufton had nochtans zijn best gedaan en een vals e-mailadres aangemaakt om nog eens 13.000 pond aan onkosten te laten terugbetalen. Hij mailde een collega ook een foto van een kamp die hij op Google gevonden had. ‘Off to the office’ typte hij erbij.

Kanker

Alsof dat niet genoeg was, loog Hufton ook over zijn gezondheid om vakantie te krijgen. Zo beweerde hij dat hij kanker had en geopereerd moest worden, gewoon om een tijdje thuis te kunnen zijn.

“In verhoren met mezelf en andere inspecteurs zei hij aanvankelijk dat het een groot misverstand was”, zegt Andy Denzey van de politie van Cambridgeshire. “Maar het volgende anderhalf uur gaf hij al toe dat hij over bijna alles gelogen had. Hij veroorzaakte veel stress bij iedereen die betrokken was en zocht zijn toevlucht tot misdaad om zichzelf te verrijken.”

De rechter legde Hufton een gevangenisstraf van 5 jaar op.