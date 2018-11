Ambulance te laat op dringende interventie door blokkade ‘gele hesjes’: “Laat hulpdiensten door, elke minuut telt”

Een ziekenwagen die vrijdag met loeiende sirenes vertrok naar een dringende interventie heeft grote vertraging opgelopen door de blokkade van de ‘gele hesjes’. De brandweer roept daarom op tot verantwoordelijk gedrag. “Laat de hulpdiensten door, anders kunnen de gevolgen erg zwaar zijn”, klinkt het.

Vrijdagavond werden de brandweer en ziekenwagen in het Waalse Couvin opgeroepen voor een persoon in nood. “Die persoon was in kritieke toestand. De ambulanciers hebben nog een hartmassage kunnen geven, maar het slachtoffer heeft het niet overleefd”, zegt Gilles Boonen, woordvoerder van brandweerzone Dinaphi, bij Sudpresse.

Boonen zegt er meteen bij dat de persoon helaas niet meer te redden viel, maar het zit de woordvoerder niet lekker dat brandweermannen en ambulanciers tegengehouden worden. “Ze hebben 14 minuten gedaan over 300 meter, terwijl de blauwe lichten en de sirenes aan stonden. Hulpdiensten mogen niet tegengehouden worden. Dat kan heel zware gevolgen hebben. In dit geval is er geen direct gevolg”, zegt Boonen. “Maar tijdens een interventie telt elke minuut. Je mag geen tijd verliezen. Hetzelfde geldt voor vrijwillige brandweermannen die opgeroepen worden naar de kazerne en dan met hun eigen auto vast dreigen te zitten. Het is een gevaar. Er moet rekening mee gehouden worden.”