Samuel Bastien moest tegen Eupen al vroeg de strijd staken. Reden daarvoor was dat de middenvelder van Standard in een eerder luchtduel de arm van Marreh in het gelaat kreeg. Daardoor zwol de oogkas van de middenvelder zodanig op dat hij niets meer uit dat oog kon zien. Aanvankelijk probeerde hij verder te spelen, maar uiteindelijk gooide hij toch de handdoek.