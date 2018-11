Meteen winst bij zijn ex-ploeg: het rapport van Yves Vanderhaeghe is meer dan geslaagd

Vanderhaeghe debuteerde meteen met een uitoverwinning, dan scoor je punten. Notabene in Oostende, waar hij voor het eerst sedert zijn ontslag in september als coach terugkeerde. Zijn ploeg zette geen indrukwekkende wedstrijd neer maar op een aantal punten had de nieuwe coach toch zijn aandeel in de leuke uitzege. Ons eindoordeel: 8/10.