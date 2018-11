Ambulance wordt gehinderd door blokkade van gele hesjes op weg naar interventie die dodelijk afliep

Een ambulance die vrijdagavond op weg was naar een dringende oproep, werd toen gehinderd door blokkades van de gele hesjes, waardoor die een kwartier vertraging opliep. De persoon in nood kon niet meer gered worden. Een woordvoerder zegt echter wel aan de Waalse pers dat dat niet aan de vertraging te wijten was.

Betogers blokkeerden vrijdag meerdere toegangswegen in Wallonië. Ook in de buurt van Couvin was dat het geval. Ook een ambulance die in die regio aan het rijden was nadat de ambulanciers van een andere interventie terugreden, kon dat ondervinden. De ambulanciers werden rond 19.30 uur opgeroepen voor een vrouw die zich onwel voelde. Op weg naar dat noodgeval werd de ambulance gehinderd door zo’n blokkade. Zo deed de wagen bijvoorbeeld maar liefst 14 minuten over een afstand van 300 meter. “De zwaailichten en sirenes waren nochtans aan”, zegt Gilles Boonen, woordvoerder. “Toen het medische team arriveerde, was de vrouw al in kritieke toestand en was er helaas niets meer te doen voor het slachtoffer.”

Boonen benadrukt wel dat het belangrijk is te weten dat de dood van de vrouw niet kon vermeden worden en dat die niet veroorzaakt werd door de vertraging.

“Maar men mag nooit hulpdiensten hinderen. Blokkeer de hulpdiensten niet. Dat kan zware gevolgen hebben. Tijdens zo’n interventie telt elke minuut. We mogen geen tijd verspillen. Maar in dit geval kunnen we dus niet spreken van een rechtstreeks gevolg.”