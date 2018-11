Tiener wijst Trump terecht over klimaatverandering in virale tweet

Bepaalde delen van de Verenigde Staten hebben de laatste tijd te maken met een koude golf. Op Twitter verbaasde Trump zich daarover. “De brutale en lange koudegolf kan alle records breken. Wat is er gebeurd met de opwarming van de aarde”, vroeg hij zich af op Twitter.

De 18-jarige Astha Sarmah wilde die tweet van Trump niet zomaar voorbij laten gaan en wees de president terecht. “Ik ben 54 jaar jonger dan jij. Ik beëindigde net de middelbare school met gemiddelde punten. Maar zelfs ik kan jou vertellen dat HET WEER NIET HET KLIMAAT IS. Als je hulp wil om dat te kunnen begrijpen, dan kan ik jou wel mijn encyclopedie uitlenen van toen ik in de lagere school zat. Het heeft foto’s enzo.”

LEES OOK. Klimaatverandering bedreigt economische vooruitgang, maar Trump noemt opwarming van de aarde nog steeds een hoax

De tweet van Astha werd al veelvuldig geliked, gecommentarieerd en gedeeld. Ze kreeg heel wat lovende reacties: “Het zijn mensen van jouw leeftijd die ons gaan redden”, “Ik ben zo blij dat mensen als jij onze toekomst zijn” of “Zie hier, de toekomstige president”. Op dat laatste had Astha zelf wel iets te zeggen: ze woont in India, en zal dus geen president van de VS kunnen worden.

I am 54 years younger than you. I just finished high school with average marks. But even I can tell you that WEATHER IS NOT CLIMATE. If you want help understanding that, I can lend you my encyclopedia from when I was in 2nd grade. It has pictures and everything.