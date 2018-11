Zieke studenten behouden studiebeurs

Brussel - Vanaf volgend academiejaar wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten voor het krijgen van een studiebeurs voor zieke studenten afgeschaft. Dat kondigt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan.

Om een studietoelage te ontvangen moet een meerderjarige student vandaag minimum 27 studiepunten opnemen. Wie door ziekte geen of een onvolledig studieprogramma volgt, krijgt geen studietoelage en wie zijn of haar studiepunten vermindert door ziekte moet een deel van de studietoelage terugbetalen.

Onderwijsminister Crevits brengt daar verandering in. Ze wil niet dat studenten door ziekte uit de boot vallen, klinkt het. Daarom wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten voor zieke studenten afgeschaft. Deze maatregel gaat in vanaf volgend academiejaar. “Zo zorgen we ervoor dat deze studenten toch hun beurs kunnen behouden”, aldus minister Crevits.