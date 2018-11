Spoorarbeiders ontsnappen nog net aan losgeslagen wagons. “Ramp vermeden”

Enkele spoorwegarbeiders zijn op het nippertje aan de dood ontsnapt. Ze konden nog net op tijd wegspringen voor twee losgeslagen wagons. “Er is een ramp vermeden”, zegt Infrabel.

In Wezet (Visé) in Luik is zondag een ramp vermeden. Twee spoorwagons zijn er om nog onbekende reden losgeraakt, zo meldt spoornetbeheerder Infrabel. Enkele spoorarbeiders konden de wagons nipt vermijden.

Het incident gebeurde rond 08.20 uur. De wagons raakten los en rolden naar een spoor waar werkzaamheden bezig waren. Enkele spoorarbeiders konden de wagons nipt vermijden. Niemand raakte gewond. De wagons zijn uiteindelijk ontspoord. Er is wel schade aan de sporen en de spoorinfrastructuur. Een onderzoek is geopend.

“Er is nipt een ramp vermeden”, aldus de Infrabel-woordvoerder, verwijzend naar een gelijkaardig ongeval in Morlanwelz eind november 2017 waarbij twee arbeiders om het leven kwamen.